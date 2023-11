17.30 Maltempo: in 2 giorni 73 eventi estremi Tra bombe d'acqua e tempeste di vento, sono 73 gli eventi estremi che hanno interessato l'Italia in due giorni.E il 70% di questi è avvenuto in Toscana. E' quanto emerge dal monitoraggio di Col- diretti. Colpite a macchia di leopardo anche Sardegna,Liguria, Lombardia,Tren- tino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. Danni ingenti con coltivazioni, alleva- menti e fienili allagati,serre divelte, alberi abbattuti e strade rurali frana- te. Il 2023 è l'anno nero dell'agricol- tura: i danni superano i 6 mld di euro.