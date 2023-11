22.25 Esplode tubo, muore operaio 38enne Un operaio di 38 anni è morto sul lavo- ro in un oleificio tra Canosa di Puglia e Andria, sulla provinciale 231. Dai primi rilievi sembra che il tubo in acciaio di un macchinario che filtra l'acqua dall'olio sarebbe esploso, for- se per l'eccessiva pressione dell'aria, travolgendo la vittima che è morta sul colpo per un violento trauma cranico. Si indaga sull'accaduto. Il macchinario è stato sequestrato.