8.00 Toscana, allerta arancione per maltempo In arrivo sull'Italia una nuova pertur- bazione atlantica e la pioggia torna a fare paura. Dal pomeriggio è nuova al- lerta arancione per rischio idrogeolo- gico sulla Toscana nord-occidentale. Previste precipitazioni anche forti e si teme per i terreni che sono saturi. A Prato, comune già duramente colpito dall'alluvione dei giorni scorsi, è stata disposta in via precauzionale la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, cimiteri e giardini. L'allerta meteo è gialla per l'Emilia Romagna, l'Umbria e la Sardegna.