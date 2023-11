9.26 Maltempo, allerta arancione su Toscana Prosegue l'ondata di maltempo sull'Ita- lia, specialmente sulla Toscana nord- occidentale, già colpita dalle alluvio- ni dei giorni scorsi. Anche per oggi è stata emessa un'allerta arancione per per rischio idrogeologico. I parchi e le scuole resteranno chiusi a Livorno e nella provincia di Massa Carrara.Nel- la notte il livello dei fiumi della re- gione è rimasto sotto controllo. La Protezione civile ha emesso l'aller- ta gialla Cin alabria,Sardegna,Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Si- cilia, Umbria e Campania.