7.00 Maltempo, è allerta gialla in 5 Regioni La Protezione civile ha segnalato cri- ticità con allerta gialla in 5 Regioni. Si tratta di Calabria, Basilicata, Cam- pania, Toscana e Sicilia. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana centro-meridionale,Lazio orien- tale e su settori di Puglia, Campania Basilicata, Calabria e Sicilia. Intanto, in Toscana continuano i lavori per ripristinare gli argini dei fiumi e far fronte agli ingenti danni causati dalle alluvioni dei giorni scorsi.