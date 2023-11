12.08 Giorgetti:possibile Pil 2023 al ribasso La Manovra è stata predisposta "in un frangente estremamente complicato, nel quale l'incertezza legata ai recenti avvenimenti in Medio Oriente si aggiun- ge alle difficoltà che già da tempo ca- ratterizzano il contesto economico e geopolitico". Ma è stato fatto "il me- glio possibile". Così il ministro del- l'Economia, Giorgetti, in audizione. Possibile "una contenuta correzione al ribasso" della crescita 2023 rispetto allo 0,8% stimato nel Documento pro- grammatico di Bilancio. E precisa: l' economia regge, scongiurata recessione.