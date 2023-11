23.05 Tennis, a Torino Djokovic batte Alcaraz In due set e poco più di un'ora e mez- zo di gioco Novak Djokovic conquista la finale delle Atp Finals battendo Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo ha bat- tuto lo spagnolo per 6 a 3 e 6 a 2. Sarà dunque Djokovic a sfidare Jannik Sinner per la finale. "E' una vittoria grande per me. E' bel- lo finire la partita in due set, ho cercato di essere subito aggressivo",ha detto Djokovic.