13.30 Maltempo, allerta gialla in 11 regioni E' allerta gialla in 11 regioni per il maltempo. L'allerta riguarda Calabria, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Basi- licata, Campania, Molise, Puglia, Sar- degna, Sicilia e Umbria. Previsti ven- ti anche fino a burrasca, piogge e tem- porali, a causa di una perturbazione atlantica che ha raggiunto l'Italia. Il maltempo persisterĂ in questi ultimi dieci giorni di novembre, particolar- mente nel Centro-Sud. Da sabato una 'sciabolata artica' e temperature sotto la media fino a 10 giorni di fila.