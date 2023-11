11.50 Borrell: per pace serve Stato Palestina "Uno Stato palestinese a Gaza, Cisgior- dania e a Gerusalemme Est è la migliore e unica garanzia di sicurezza a lungo termine per Israele. Non ci sarà pace e sicurezza per Israele senza uno Stato palestinese". Così l'Alto rappresentan- te Ue per gli Esteri, Borrell. Intervenuto al Forum dell'Unione per il Mediterraneo di Barcellona, Borrell ha aggiunto: "I palestinesi hanno bisogno di una prospettiva politica credibile per la creazione di uno Stato basato su parametri internazionali" .