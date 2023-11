7.00 Maltempo, allerta gialla in 9 Regioni Prosegue l'ondata di maltempo sulla Pe- nisola, con temporali in particolare al Centro e al Sud. Oggi è stata diramata l'allerta gialla per 9 Regioni.Si trat- ta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, To- scana e Umbria. Previste precipitazioni anche tempora- lesche. I fenomeni potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche. E sulle coste toscane l'allerta è aran- cione. Si prevedono mareggiate e vento forte. Scuole chiuse nel Livornese.