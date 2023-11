22.25 Termoli,chiosco a fuoco:muore clochard Un uomo senza fissa dimora è morto car- bonizzato all'interno dell'ex chiosco, chiuso definitivamente, di Pozzo Dolce a Termoli, in Molise. L'area è in tota- le abbandono dopo essere stato per anni un luogo di aggregazione. A trovare il corpo i Vigili del Fuoco intervenuti per il rogo divampato nella struttura, diventata un rifugio per i senzatetto o per drogati. La vittima avrebbe acceso il fuoco per riscaldarsi e ha provocato accidentalmente l'incen- dio che ha causato il suo decesso. Ora si indaga per conoscere la sua identità