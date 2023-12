9.35 Mafia e droga, blitz in Puglia, arresti Dall'alba รจ in corso una vasta opera- zione della Polizia di Stato sui terri- tori a nord della provincia di Lecce e a sud della provincia di Brindisi.Coin- volti oltre 100 agenti. Numerose le mi- sure cautelari e le perquisizioni nei confronti di presunti affiliati a una associazione dedita a traffico di droga e detenzione illegale di armi. L'operazione ha permesso di ricostruire come i territori di S.Pietro Vernotico, Squinzano e Trepuzzi siano sottoposti al controllo di frange storiche della Sacra corona unita.