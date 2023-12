20.55 Israele:video terroristico e criminale "Il video divulgato oggi da Hamas è terroristico e criminale". Così il por- tavoce militare Daniel Hagari. "Esso testimonia la crudeltà di Hamas nei confronti di civili molto anziani e in- nocenti che necessitano cure. Il mondo deve prodigarsi per far pervenire medi- cine e accertarsi della loro salute". Rivolgendosi ai tre israeliani del vi- deo,ha aggiunto:"Se siete in ascolto, sappiate che facciamo tutto il possibi- le per portarvi indietro sani e salvi. Parte dei vostri congiunti sono già a casa.Avremo pace solo quando tornerete"