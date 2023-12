15.12 Meloni:contesto duro,non si riesce soli "E'il peggiore dei contesti,nessuno può farcela da solo. Non ce la farei,se non avessi attorno persone che ce la metto- no tutta".Così la premier Meloni,in vi- deocollegamento con i dipendenti di Pa- lazzo Chigi per gli auguri di Natale. Ringrazia tutti "per il lavoro straor- dinario in questo anno e ce ne aspetta un altro forse ancora più difficile". "Pensiamo a chi ha deciso di mettere al mondo un figlio perché oggi vede le i- stituzioni più attente alla famiglia", dice Meloni. "L'Italia è la nostra a- zienda di famiglia".