20.35 Natale,Papa:nostro cuore è a Betlemme "Il nostro cuore è a Betlemme dove an- cora il Principe della pace viene ri- fiutato dalla logica perdente della guerra, con il ruggire delle armi che anche oggi gli impedisce di trovare al- loggio nel mondo". Lo ha detto papa Francesco nell'omelia della Messa in San Pietro nella Notte di Natale. "C'è il rischio di vivere il Natale con in testa un'idea pagana di Dio, un Dio che si sposa con il potere, con il suc- cesso mondano e con l'idolatria del consumismo", ha poi aggiunto. Nella Ba- silica in Vaticano 6.500 fedeli.