12.00 Natale senza strenna per 7,5mln persone Niente regali quest'anno per 7,5mln di italiani, per scelta o per necessità più urgenti. E' quanto emerge dai dati Coldiretti/Ixè. Per i regali sotto l' albero,spesi in media 189 euro a testa. Coldiretti stima in quasi 3mld di euro la spesa per la tavola festiva: a casa l'88%, e/o con parenti e amici, 8 per- sone in media(10 in Sicilia e Sardegna) L'analisi continua evidenziando che nel 2023 sono stati 3,1mln gli italiani che hanno dovuto chiedere aiuto per mangia- re (circa 1mln tra under15 e over65).