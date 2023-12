21.05 Recupera uso mano con nervi del piede I nervi del piede utilizzati per ripri- stinare l'uso della mano. E' un "inter- vento pionieristico" eseguito al Cto della Città della Salute a Torino. Il paziente è un operatore sociosanita- rio di 55 anni. Cinque mesi fa è stato travolto da un ciclomotore. L'incidente gli ha procurato l'amputazione di metà della gamba sinistra e una lesione com- pleta del plesso brachiale del braccio sinistro. "Per la prima volta al mondo" il "trasferimento" di una "componente" del nervo sciatico per "reinnervare" la parte lesionata.