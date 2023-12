16.30 Giorgetti:mai detto che c'era ok al Mes Sul Mes "non ho mai detto, né in Parla- mento,né in Ue, che l'Italia lo avrebbe ratificato". "Il Parlamento sovrano ha votato come avevo anticipato in Europa" "Il nostro problema si chiama debito". Così il ministro dell'Economia,Giorget- ti. "Non previste Manovre aggiuntive". Sul nuovo Patto di stabilità: "Il pro- blema non è l'austerità.E' la discipli- na per chi fa politica di prendere de- cisioni e attuarle anche se sono impo- polari".Sul Superbonus "è il Parlamento a decidere."E'come una centrale nuclea- re che ancora non riusciamo a gestire".