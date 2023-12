18.15 Roma, boom visite per covid e influenze Boom di accessi agli studi dei medici di famiglia di Roma durante le feste. Tra la stagione dell'influenza e la recrudescenza da Covid anche i Pronto soccorso di Roma e del Lazio sono in affanno. I Pronto soccorso piĆ¹ affollati risul- tano il Policlinico Umberto I con 169 pazienti, seguito dal Gemelli con 138 accessi, e l'Ospedale Santa Maria Go- retti di Latina con 132 pazienti.Sopra quota cento anche i Dea del Policlinico Tor Vergata, San Camillo Forlanini, Sant'Andrea e ospedale Pertini.