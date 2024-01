7.56 Maltempo, vento e neve con la Befana Dopo il caldo delle scorse settimane arriva una forte perturbazione che por- ta da oggi le prime piogge. Allerta gialla per Emilia, Liguria, Lombardia e Toscana. Poi, con l'arrivo della Befana venti ovunque e un primo calo delle temperature. Sulle Alpi previsto piĆ¹ di mezzo metro di neve tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. E da domenica prossima si prevedono precipitazioni anche a carat- tere nevoso fino a quote collinari an- che al Centro. Neve fresca anche in Ap- pennino oltre i 500 metri di quota.