12.05 Saldi,per l'85% budget sotto i 200 euro Con l'eccezione del Trentino Alto Adi- ge, dove la partenza degli sconti è di- versificata, anche secondo la vocazione più o meno turistica dei Comuni, i sal- di invernali sono in corso da oggi in tutta Italia. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, saranno quasi 16 milioni le famiglie coinvolte, per un giro d' affari di 4,8 miliardi di euro. Abbi- gliamento e scarpe i preferiti (rispet- tivamente 95,2 e 86,3%), poi gli acces- sori (46%). Per l'85% degli acquirenti budget sotto i 200 euro.