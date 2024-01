15.07 Valanga in Piemonte,morti due alpinisti Una valanga si è staccata in Val For- mazza, nel Verbano-Cusio-Ossola, nella zona del lago di Toggia, e ha travolto due alpinisti. I loro corpi sono stati ritrovati dai soccorritori intervenuti. La zona coinvolta è vicina al passo San Giacomo, a 2.200 metri di quota. Il se- gnale trasmesso dagli strumenti usati dagli alpinisti in caso di valanga pro- veniva dalla zona del lago e lì i soc- corritori hanno trovato il primo corpo. Poco dopo è stato trovato morto anche il secondo scialpinista. Il rischio va- langhe in zona stamane era "marcato".