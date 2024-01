12.01 Papa: voracità uomo distrugge pianeta Parlando del peccato di gola, "il vizio più pericoloso", il Papa allarga il di- scorso: "La voracità con cui ci siamo scatenati, da qualche secolo a questa parte, verso i beni del pianeta, sta compromettendo il futuro di tutti. Ogni cosa era consegnata alla nostra custo- dia, non al nostro sfruttamento". "Abbiamo abiurato il nome di uomini per assumerne quello di consumatori" e "ci siamo trasformati in predatori". "Una politica davvero per l'uomo non può farsi dettar legge da finanza e merca- to". E invoca legalità e creatività.