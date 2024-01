3.16 Trento, auto pompieri investe donna Tragedia ieri sera sulle strade delle Giudicarie in Trentino dove una donna 73enne รจ stata investita e uccisa da un mezzo dei vigili del fuoco mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Testimone oculare dell'incidente il marito. La donna era appena scesa dal bus alla fermata e il marito l'aspettava dalla parte opposta. Nell'attraversare la strada, il tragico investimento:il mez- zo dei pompieri che stava rientrando in caserma dopo un servizio l'ha investita prendendola in pieno.