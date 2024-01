12.20 Coldiretti: Italia tra gelo e siccità Italia divisa tra gelo e siccità, con le isole senz'acqua. Questo il quadro secondo il monitoraggio Coldiretti, che sottolinea come in Sicilia e Sardegna sia allarme per la siccità e per le sue ricadute sul sistema agropastorale. D'altro canto il grande freddo colpisce le coltivazioni invernali in campo come cavoli, verze, cicorie, broccoli e met- te a rischio anche i fiori e le gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi raccolti. Tutto ciò mostra come l'agricoltura soffra più delle al- tre attività i cambiamenti climatici.