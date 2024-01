20.00 Chieti, muore operaio colpito da tubo Incidente mortale sul lavoro ad Atessa (Chieti). Un operaio di 48 anni è stato colpito da un tubo espulso improvvisa- mente da una pressa. L'uomo è stato colpito all'altezza del- l'addome. E' apparso subito in gravis- sime condizioni e poco dopo è morto. Il macchinario è stato posto sotto se- questro. Fiom Cgil Chieti e Fim Cisl Abruzzo proclamano per domani 2 ore di sciope- ro nell'azienda, la Proma Spa, che la- vora anche per Stellantis.