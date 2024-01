7.00 Trump vince in Iowa:Riprendiamoci Paese Donald Trump vince la prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa, col 51% dei voti e un distacco record di circa 30 punti.Testa a testa tra i principali sfidanti per il secondo posto, vinto da Ron DeSantis contro Nikki Haley. Trump avrà 20 delegati su 40, 8 vanno a DeSantis e 7 a Haley."Rinvigorito e "o- norato",Trump ha detto:"Ci dobbiamo ri- prendere il nostro Paese,è ora che tor- ni unito,che siate democratici o repub- blicani,è il momento di stare insieme e raddrizzare il mondo".Biden: E' chiaro: Trump è il principale candidato del Gop