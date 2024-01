17.40 Alluvione,von der Leyen: "Ue è con voi" "Tin bota,l'Europa rimane con voi",dice in romagnolo la presidente della Com- missione Ue von der Leyen,tornata sulle zone alluvionate,dopo la visita di mag- gio scorso. "Saremo al vostro fianco fino alla vostra ripresa", aggiunge. Sottolinea la necessità di combattere i cambiamenti climatici "con la preven- zione. Quello che va bene per il clima va bene anche per l'economia".Von der Leyen ribadisce che l'Italia "è in li- nea con l'attuazione del Pnrr.Già ero- gati metà dei fondi".Infine, il ricordo di "una piadina mangiata ancora calda".