21.12 Electrolux: in Italia 373 eccedenze Electrolux ha comunicato ai sindacati che le eccedenze del gruppo, in tutti gli stabilimenti italiani, sono di 199 operai e 174 impiegati, per un totale di 373 addetti. La maggior parte delle eccedenze lavora in Friuli Venezia Giulia: sono 191,gran parte nello stabilimento di Porcia che produce lavatrici. In totale รจ stato dichiarato in esubero l'8% della forza lavoro occupata in Italia.