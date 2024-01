8.00 Mafia e riciclaggio, blitz in 4 regioni Maxi-operazione antimafia delle Fiamme Gialle in Sicilia, Campania, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Impegnati oltre 120 militari per l'esecuzione di 15 or- dinanze di custodia cautelare su ri- chiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catania. Complessivamente risultano indagate 26 persone. Gli arresti nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine. Associazione mafiosa, usura, traffico e spaccio di stupefacenti e riciclaggio di denaro, le accuse mosse a vario titolo.