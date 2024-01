21.35 Consiglio di Stato:stop Tar su ex Ilva Il Consiglio di Stato ha sospeso l'or- dinanza del Tar della Lombardia sulla interruzione della fornitura di gas ad Acciaierie d'Italia che gestisce l'ex Ilva, da parte della Snam Lo rende noto Acciaierie d'Italia. Il Tar aveva respinto il ricorso di Ac- ciaierie d'Italia, che chiedeva la so- spensione della decisione di Snam Rete di interrompere la fornitura di gas alla società. In pratica viene meno la possibilità per Snam di interrompere le forniture.