21.58 Supercoppa, Napoli in finale: viola ko Il Napoli atterra in finale di Super- coppa:a Riyad, battuta 3-0 la Fiorenti- na. Sfiderà la vincente di Inter-Lazio. Terracciano vola su Politano, largo il tiro di Biraghi,al 22'partenopei avanti con lo splendido destro incrociato di Simeone, servito in profondità da Juan Jesus. Annullato al 29' il pari di Bel- tran (offside Bonaventura), Ikoné trova e sbaglia (alto) un rigore al 44'. La ripresa scorre via 'piatta', emozioni solo nel finale con la grande doppietta del neo entrato Zerbin (84',86') che si regala una super notte e chiude la gara