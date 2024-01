12.28 Papa: guerra,soffrono soprattutto bimbi "Non stanchiamoci di invocare il Signo- re per la pace in Ucraina, in Israele, in Palestina e in tante altre parti del mondo. A soffrirne la mancanza sono sempre i piĆ¹ deboli". E' il nuovo ap- pello di Papa Francesco al termine del- l'Angelus."Penso ai piccoli, ai tantis- simi bambini feriti e uccisi, a quelli privati di affetti, di sogni e futuro". Poi fa un riferimento al rapimento del- le suore ad Haiti: "Prego per la con- cordia sociale nel Paese e invito tutti a far cessare le violenze che provocano tante sofferenze alla popolazione".