21.22 CdM:ok norme per cessione quota Poste Il Consiglio dei ministri "ha approva- to, in esame preliminare, un provvedi- mento che regolamenta l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal ministero dell'Economia e delle Finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a., tale da mantenere una parteci- pazione dello Stato, anche indiretta, che assicuri il controllo pubblico. Le modalità di alienazione tenderanno anche a favorire la tutela dell'aziona- riato diffuso e la stabilità dell'as- setto proprietario". E' quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.