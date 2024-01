13.10 Colle: 7 ottobre feroce replica Shoah Nel mondo c'è"un ritorno di antisemiti- smo che ha assunto la forma della fero- ce strage di innocenti" del 7 ottobre, "immagine di una raccapricciante repli- ca degli orrori della Shoah". Così Mat- tarella per il Giorno della Memoria. Poi: "Chi ha sofferto il turpe tentati- vo di cancellare il proprio popolo dal- la Terra sa che non si può negare a un altro popolo il diritto a uno Stato". "L'angoscia"sorge anche per le numerose vittime civili palestinesi" e "una rea- zione" che non rispetta i diritti umani "rischia di far sorgere nuovo odio".