9.00 Shoah, oggi è il Giorno della Memoria Oggi il Giorno della Memoria. Il mondo ricorda l'orrore della Shoah mentre a Gaza è in corso la guerra tra Israele e Hamas e il Medio Oriente è attraversato da forti tensioni. "L'antisemitismo ritorna, la Repubbli- ca non tollererà", ha affermato il Pre- sidente della Repubblica, Mattarella, nella commemorazione al Quirinale. Ini- ziative organizzate ovunque per cele- brare la liberazione del campo di con- centramento di Auschwitz, il più grande costruito dai nazisti. Stimati tra 5 e 6 mln gli ebrei uccisi nell'Olocausto.