20.40 Meloni: con Africa, approccio alla pari "L'obiettivo è presentare ai Paesi africani la nostra visione di sviluppi dell'Africa". Così il premier Meloni al Tg1, illustrando la conferenza Italia- Africa. Nel grande continente si vuole avere "un approccio da pari a pari per crescere insieme",ha detto. "Un approc- cio nuovo, non predatorio, non paterna- listico, ma non caritatevole". Sui migranti elogia l'intesa con Tunisi "L'Europa ha cambiato approccio, merito nostro", da "replicare con altri Paesi. Mar Rosso? "Conseguenze sull'economia italiana senza libertà di navigazione".