15.43 Netanyahu: "No accordo ad ogni prezzo" "Voglio essere chiaro riguardo alla no- stra politica: l'obiettivo essenziale รจ innanzitutto l'eliminazione di Hamas". Lo ha detto il premier israeliano Ne- tanyahu,smentendo le voci di un accordo imminente sulla liberazione di detenu- ti palestinesi: "Non accetteremo qua- lunque accordo a qualunque prezzo". Netanyahu ha espresso riconoscenza per l'aiuto statunitense e ha criticato senza citarlo il ministro della Sicu- rezza Nazionale Ben Gvir il quale ave- va detto che Trump alla guida degli Usa avrebbe sostenuto maggiormente Israele.