16.15 Salta l'incontro fra Blinken e capo Idf Non ci sarà l'incontro privato fra il segretario di Stato statunitense Antony Blinken e il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevy che faceva par- te del programma originario della visi- ta in Israele del politico Usa. Il giornale Israel HaYom, citando una fonte politica, parla di un'opposizione all'incontro nata in seno al gabinetto di Netanyahu perchè non è normale che un ministro straniero incontri da solo un responsabile militare di un altro paese senza la presenza di un responsa- bile politico.