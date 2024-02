12.11 Maltempo,allerta arancione in 2 regioni E' allerta arancione a causa del mal- tempo in Campania e Lombardia per ri- schio idrogeologico. La Protezione ci- vile ha emanato l'allerta gialla per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sicilia, Tosca- na, Umbria, e Veneto. I fenomeni meteo che impattano su di- verse aree del Paese potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche. Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio di forte intensità , grandinate,frequen- te attività elettrica e venti forti.