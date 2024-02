14.28 Calcio,Serie A:Fiorentina-Frosinone 5-1 La Fiorentina torna a vincere dopo 4 giornate (3 sconfitte e un pareggio).Ne fa le spese il Frosinone, travolto 5-1 al 'Franchi'. Viola sesta con la Lazio a 37 punti. Ciociari fermi a 23: 2° ko di fila e solo 5 punti in 10 partite. In avvio il Frosinone spreca con K.Jor- ge.Poi monologo viola. Primo gol con la nuova maglia di Belotti (16').Raddoppio Ikoné col mancino (19'). Prima dell'in- tervallo, Martinez fa traversa-gol di testa (43'). Poker al volo di Gonzalez (53'). Mazzitelli su punizione per i ciociari (66'). Chiude Barak (83').