18.30 Uffizi,blitz sulla Venere di Botticelli La Nascita della Venere di Sandro Bot- ticelli, il celeberrimo capolavoro del Rinascimento esposto agli Uffizi di Fi- renze, è stata presa di mira dagli at- tivisti di Ultima Generazione che hanno ricoperto il vetro con immagini della alluvione in Toscana. Gli attivisti durante la loro azione hanno letto un comunicato. I carabinie- ri sono intervenuti poco più di 10 mi- nuti dopo e dopo avere identificato gli attivisti li hanno portati via. Non si è verificato alcun danno al vetro che protegge l'opera.