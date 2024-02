10.12 Firenze, due operai muoiono in cantiere Incidente sul lavoro in un cantiere di via Mariti, nella zona nord di Firenze. Secondo una prima ricostruzione un so- laio della struttura in costruzione ha ceduto e 2 operai hanno perso la vita. Altri lavoratori risultano dispersi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia di Stato. Secondo il presidente della Regione Toscana sa- rebbero 8 le persone coinvolte nell'in- cidente. Nel cantiere, nell'area dove sorgeva l'ex Panificio militare di Fi- renze,รจ da tempo in costruzione un nuo- vo supermercato del Gruppo Esselunga.