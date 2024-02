10.15 Zelensky: risposta a Putin o catastrofe "Il 2024 chiede una risposta da tutto il mondo. Se non lo facciamo ora, Putin renderà le condizioni catastrofiche an- che per altre nazioni. Il 2024 deve es- sere il momento per ristabilire le re- gole. La Russia che non rispetta le re- gole deve appartenere al passato". Così il presidente ucraino Zelensky nel suo intervento per la secoda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Dobbiamo far sì che la sicurezza torni a essere una realtà. Se si lascia fare la Russia, i conflitti non saranno più locali ma la guerra sarà globale".