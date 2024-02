21.50 Lombardia,misure antismog in 9 province Pm10 oltre i limiti in 9 province su 12 della Lombardia per il quarto giorno consecutivo. Martedì scatteranno le misure antismog di primo livello che prevedono fra l'altro il divieto di circolazione in tutti i giorni della settimana dalle 7.30 alle 19.30 di mezzi fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel nei Co- muni con oltre 30mila abitanti.Le limi- tazioni entreranno in vigore a Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia. Il riscaldamento non dovrà superare i 19 gradi.