7.53 Riciclaggio e false fatture, arresti Carabinieri e Guardia di Finanza,coor- dinati della Procura di Reggio Emilia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone, ai domiciliari per 7, indagate per associazione a delinquere e per al- tre ipotesi,in prevalenza reati tribu- tari, false fatturazioni, riciclaggio internazionale e autoriciclaggio.Previ- ste anche tre misure interdittive. Più di 100 gli indagati tra Emilia,Ca- labria,Campania,Toscana,Lazio,Lombardia Marche e Veneto;81 le società coinvolte Perquisizioni e sequestri per 10,5 mln.