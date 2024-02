13.33 Salvini:sinistra contro opere pubbliche "Il Ponte sullo Stretto serve a unire milioni di siciliani, a inquinare meno, a viaggiare più in fretta.Il Pd ha fat- to una denuncia perché vogliamo farlo. E'un diritto di milioni di italiani di viaggiare più velocemente e sicuri".Co- sì il ministro dei Trasporti, Salvini. "Solo in Italia si riesce fare una bat- taglia politica contro il Ponte,su un' autostrada,su una galleria,sulla Tav. Solo in Italia la sinistra riesce a di- re no alle opere pubbliche".Per la Lega sono contro lo sviluppo,nemici del Pae- se."Le loro minacce non ci fermeranno".