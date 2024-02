11.55 Navalny:Tajani:"Comunque è un omicidio" L'Italia si appresta a firmare un ac- cordo bilaterale di sicurezza con Kiev perché "il Davide ucraino si difenda dal Golia russo".Così il ministro degli Esteri Tajani alle Commissioni esteri. "Lavoriamo per la pace e impedire che ci sia una vittoria della Russia". "Non siamo in guerra con Mosca". "Diretta o indiretta, morte Navalny è un omicidio" Sul M.O.: la risposta di Israele a Gaza "deve essere proporzionata. Il popolo palestinese non è Hamas"."Tutto il mon- do ha detto a Israele di stare attenta ai coloni.Loro violenza insopportabile"