19.45 Brennero, 60cm neve: chiusa autostrada Nevica in tutto il Trentino oltre i 1.200 metri di quota. Gli accumuli va- riano dai 25 ai 60 centimetri sui passi in particolare sul San Pellegrino dove nel fine-settimana si terrà il SuperG di Coppa del mondo femminile. Chiusa per pericolo valanghe la strada statale 641 di passo Fedaia in località Diga. Il Servizio gestione strade della Provincia ha attivato diversi punti di controllo per la verifica delle dota- zioni invernali obbligatorie dei mezzi in transito. Resta chiuso il valico del Brennero sull'A22. Uscita a Vipiteno.