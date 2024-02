21.50 Veneto,39enne ucciso: fermato minorenne Un minorenne è stato fermato in pro- vincia di Treviso per l'omicidio a colpi di arma da taglio di Bledar Ded- jam, il 39enne giardiniere albanese ritrovato cadavere il 21 gennaio scorso in una zona boschiva di Paderno del Grappa (Treviso). A carico del giovane è stato emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto. Il sospetto killer avrebbe concordato un appuntamento con lo stra- niero il 20 gennaio scorso, ma l'incon- tro sarebbe, per motivi non chiariti, degenerato nell'omicidio.